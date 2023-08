Unbekannte Person erschießt Hund

Nr. 1335

In der vergangenen Nacht kam es während einer Auseinandersetzung in Kreuzberg zur Schussabgabe auf einen Hund. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand und Zeugenaussagen gerieten eine 52-jährige Hundebesitzerin und ein 40-jähriger Passant gegen 23 Uhr am Erkelenzdamm in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der Hund den Mann angegriffen und durch Bisse am Arm verletzt haben. Als die 52-Jährige versuchte den Hund zurückzuhalten, wurde sie ebenfalls gebissen. Plötzlich soll eine unbekannt gebliebene Person hinzugekommen sein und den Hund gezielt erschossen haben. Die Person sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten die beiden Verletzten, die anschließend von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen. Die Tatortarbeit sowie die Suche nach der unbekannten Person dauern an.