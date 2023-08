Fahrradfahrer stürzt

Nr. 1334

Bei einem sogenannten Alleinunfall wurde gestern Abend in Mariendorf ein Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr der 63-Jährige gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad, rechts und links mit Holzbalken beladen, auf dem Gehweg des Mariendorfer Dammes, von der Prinzenstraße in Richtung Prühßstraße. Der 63-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung kurz vor der Prühßstraße und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.