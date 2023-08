Verkehrsunfall an einer Kreuzung

Nr. 1333

Gestern Mittag kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerenden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 33-jährige Frau mit einem Auto gegen 12 Uhr in der Danziger Straße in Richtung Greifswalder Straße unterwegs gewesen sein. Als sie nach links in die Prenzlauer Allee abbog, soll sie mit dem Wagen eines 32-jährigen Mannes kollidiert sein, der die Danziger Straße in Richtung Eberswalder Straße befahren haben soll. Beide Unfallbeteiligte klagten über Nackenschmerzen und kamen in ein Krankenhaus. In diesem wurde der Mann ambulant behandelt und die Frau stationär aufgenommen. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr räumten die beiden Fahrzeuge von der Kreuzung. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.