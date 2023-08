Brandstiftung auf Krankenhaus-Parkplatz

Nr. 1332

Heute früh wurden auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Buch zwölf Fahrzeuge beschädigt. Gegen 4.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Areal im Lindenberger Weg alarmiert, weil dort mehrere an verschiedenen Stellen abgestellte Autos in Flammen standen. Vier brannten vollständig aus. Weitere danebenstehende Wagen wurden aufgrund der Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 4.40 Uhr beobachtete eine Passantin auf einem Parkplatz in der Karower Chaussee in Buch zwei Personen, die versuchten, einen dort abgestellten Wagen in Brand zu setzen. Als die Tatverdächtigen die Frau erblickten, ergriffen sie die Flucht. Wie weitere Ermittlungen ergaben, hatten die Unbekannten auf demselben Parkplatz ein weiteres Fahrzeug in Brand setzen wollen. Bei beiden Fahrzeugen waren die Seitenscheiben eingeschlagen und eine brennbare Flüssigkeit im Innenraum verteilt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen – bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde – verlief ohne Erfolg.

In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes – im ersten wegen Brandstiftung, im zweiten wegen versuchter Brandstiftung. Aufgrund der Vorgehensweise der Tatverdächtigen sowie der räumlichen Nähe beider Taten wird ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen geprüft. Die Ermittlungen dauern an.