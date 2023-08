Betrunkene verursacht Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nr. 1329

1,91 Promille ergab die Atemalkoholmessung bei einer Autofahrerin, die gestern Abend in Hellersdorf einen Verkehrsunfall verursachte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war die alkoholisierte 36-Jährige gegen 22.10 Uhr mit ihrem VW in der Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße unterwegs. Bei einem Überholvorgang prallte sie gegen einen geparkten Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein hoher Sachschaden an ihrem Auto. Die Fahrerin und ihre 42-jährige Beifahrerin verletzten sich durch den Unfall. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frauen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 36-Jährige habe sich nach der Blutentnahme entgegen des ärztlichen Rats selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Die Beifahrerin verblieb im Krankenhaus. Der Führerschein der 36-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.