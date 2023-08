Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 1328

Heute früh wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt. Nach Angaben des 63-Jährigen befuhr er mit seiner Maschine gegen 5.15 Uhr den rechten Fahrstreifen des Halleschen Ufers von der Großbeerenstraße kommend in Richtung Möckernstraße. Im linken Streifen soll in gleicher Richtung der Fahrer eines Autos unterwegs gewesen sein, der plötzlich in den rechten Fahrstreifen wechselte, so dass der Yamaha-Fahrer nach rechts ausweichen musste und dadurch gegen eine Begrenzung des Fahrradweges stieß und stürzte. Der beteiligte Autofahrer hielt nicht an und entfernte sich vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 63-jährigen mit Verletzungen am Rumpf und am Bein in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu dem unbekannt gebliebenen Autofahrer dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.