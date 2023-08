Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter

Nr. 1327

Gestern Abend überfiel ein Mann einen Lebensmitteldiscounter in Kaulsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen betrat der Maskierte gegen 20 Uhr die Filiale in der Heinrich-Grüber-Straße und forderte den 20-jährigen Auszubildenden unter Vorhalt eines Messer auf, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er Geld und verlangte von dem Mitarbeiter, weiter unter Bedrohung mit dem Messer, ihn zum Tresor in einem der Nebenräume zu bringen. Dort hielt sich auch die 56-jährige stellvertretende Filialleiterin auf. Er ließ sich von ihr das Geld aus dem Tresor geben und entnahm danach weiteres Geld aus einer Kasse, die neben dem Tresor stand. Der mutmaßliche Räuber verstaute die Beute in einem Rucksack der 56-Jährigen, schloss die beiden Angestellten im Büro ein und floh über den Notausgang in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige wählte anschließend den Notruf. Gemeinsam mit den alarmierten Einsatzkräften der Polizei befreite er die 56-Jährige, die deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand. Beide Überfallenen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.