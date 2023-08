Verkehrsunfall zwischen Auto und Kleinkraftrad

Nr. 1326

In der vergangenen Nacht kollidierten ein Auto und ein Kleinkraftrad in Moabit. Gegen 23.15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer das Friedrich-List-Ufer in Richtung Hugo-Preuß-Brücke. Beim Linksabbiegen in die Rahel-Hirsch-Straße übersah der Autofahrer ersten Erkenntnissen nach einen 19-jährigen Kleinkraftradfahrer, der die Rahel-Hirsch-Straße geradeaus in Richtung Elisabeth-Abegg-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen der 19-Jährige stürzte und sich verletzte. Da der Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas bestand, kam der junge Mann in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).