Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nr. 1325

Gestern Vormittag wurde ein mutmaßlicher Drogendealer in Westend festgenommen. Gegen 9.30 Uhr stoppten Einsatzkräfte am Spandauer Damm ein Fahrzeug, weil der Fahrer während der Fahrt telefoniert hatte. Bei der anschließenden Kontrolle flüchtete der 27-Jährige plötzlich zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Hundeauslaufgebiets. Hinterhereilende Polizeikräfte konnten den Flüchtenden kurze Zeit später in einem Gebüsch hockend feststellen und überprüfen. Bei dem Versuch den Einsatzkräften zu entkommen, hatte der Mann eine Plastiktüte weggeworfen, in der bei näherer Betrachtung rund 70 Verkaufseinheiten Drogen aufgefunden wurden. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen wurden weitere Betäubungsmittel sowie vermeintlicher Handelserlös gefunden und beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde für das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in einen Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.