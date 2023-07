Betrunken und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht

Nr. 1324

Gestern Vormittag verursachte ein alkoholisierter Mann ohne gültigen Führerschein in Spandau einen Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 20-Jährige mit einem Auto gegen 10 Uhr die Straße Am Schlangengraben.

Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und durch einen Zaun frontal in ein Firmengebäude. Dabei wurden die Fassade des Gebäudes, eine große Fensterfront, sowie ein im Gebäude befindlicher Schrank und ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Versuch seinen Wagen zurückzusetzten, beschädigte der 20-Jährige einen Baum inklusive dazugehörigem Baumschutzbügel und ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Den alarmierten Einsatzkräften der Polizei teilte er am Unfallort mit, dass er keinen gültigen Führerschein besitze. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht und kam für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, von wo er im Anschluss entlassen wurde. Seine 19-jährige Beifahrerin klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde von Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.