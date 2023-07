Duo von Duo attackiert

Nr. 1322

In Köpenick kam es gestern Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 14.45 Uhr in der Mahlsdorfer Straße zuerst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei 25-Jährigen und einem 33-Jährigen sowie seinem 38-jährigen Begleiter gekommen sein. Dabei sollen die beiden gleichaltrigen Männer die anderen beiden fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend entwickelte sich die verbale Auseinandersetzung in eine körperliche, bei der die beiden älteren Männer von einem der 25-Jährigen mit den Fäusten geschlagen und von dem anderen mit einer Glasflasche attackiert worden sein sollen. Als die Angreifer flüchteten, nahm das Duo die Verfolgung auf. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die Flüchtenden in der Hirtestraße fest. Bei dem jungen Mann, der zuvor mit einer Glasflasche geschlagen haben soll, wurde ein Behältnis mit grüner btm-suspekter Substanz gefunden. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten dieses und brachten den Mann und seinen Begleiter in einen Polizeigewahrsam, in welchem sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Da beide alkoholisiert wirkten, wurde ihnen dort auch Blut abgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 38-Jährige erlitt eine Prellung am Jochbein und sein jüngerer Begleiter eine Platzwunde am Kopf. Beide wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.