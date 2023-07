Streit in Waschsalon eskaliert

Nr. 1320

Gestern Nachmittag kam es zu einer Körperverletzung in Neu-Hohenschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 15.30 Uhr in einem Waschsalon an der Landsberger Allee zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann und einer vierköpfigen, ihm flüchtig bekannten Personengruppe im Alter von 26, 29, 30 und 35 Jahren gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung setzte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray ein, durch welches eine 80-jährige Zeugin Augenreizungen und Kreislaufprobleme erlitt, die ambulant behandelt wurden. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Klappmesser heraus, klappte dieses aber nicht auf. Anschließend versuchte er gemeinsam mit seiner 20-jährigen Begleiterin, die Tür des Waschsalons von innen zuzuhalten. Durch die Einwirkung der Personen von außen ging die Scheibe zu Bruch. Die beiden Personen im Innenbereich erlitten Verletzungen an den Armen und wurden ambulant behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).