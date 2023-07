Sportwagen prallt gegen geparkte Fahrzeuge

Nr. 1319

Gestern Abend kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 21.50 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Sportwagen die Holländerstraße in Richtung Aroser Allee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das Auto in Höhe der Einmündung Belfaster Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit geparkten Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurden sowohl der Sportwagen als auch drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der 23-jährige Autofahrer wurde wegen multipler Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Sein 19-jähriger Beifahrer musste ambulant versorgt werden. Die Holländerstraße war für die Unfallaufnahme etwa anderthalb Stunden vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).