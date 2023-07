Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Nr. 1318

In der vergangenen Nacht stießen in Reinickendorf zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 22.40 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrzeug den Kurt-Schumacher-Damm in Fahrtrichtung des Kurt-Schumacher-Platzes im linken Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel kurz vor dem Charles-Corcelle-Ring übersah die junge Frau einen in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Fahrzeugführer im mittleren Fahrstreifen. In Folge des Zusammenstoßes kam dessen Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und kam an der Mauer der Julius-Leber-Kaserne zum Stehen. Der 53-Jährige musste auf Grund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.