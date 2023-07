Kleinkraftrad umgefahren und geflüchtet

Nr. 1316

Gestern Nachmittag kam es im Ortsteil Baumschulenweg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades den Ligusterweg in Richtung Späthstraße. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich nach ersten Erkenntnissen ein silberfarbener Pkw, der das Krad beim Vorbeifahren touchierte und zum Sturz brachte. Bei einer Ausweichbewegung sei der Fahrer in der Folge noch gegen einen geparkten Pkw gestoßen, bevor er seine Fahrt in Richtung Johannisthaler Chaussee fortsetzte. Der Fahrer des Kleinkraftrades zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des Rumpfes zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).