Schwerer Raub mit Schusswaffe - Festnahme

Nr. 1315

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubs in den Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Inhaber eines Lottogeschäfts gegen 2 Uhr mit den Tageseinnahmen auf den Heimweg gemacht. Auf der Exerzierstraße sei der Mann von vier unbekannten Tatverdächtigen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Anschließend sollen die Männer ein Mietfahrzeug bestiegen haben und davongefahren sein. Gemeinsam mit einem Zeugen gelang es dem 48-Jährigen, die Tatverdächtigen zu verfolgen. Parallel verständigte er die Einsatzkräfte, welche den Fluchtwagen auf der A100 in Höhe Auffahrt Siemensdamm anhielten. Zwei der Männer im Alter von 22 und 20 Jahren wurden vor Ort festgenommen, den anderen beiden gelang die Flucht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).