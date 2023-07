Vier Verletzte durch Verkehrsunfall

Nr. 1314

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Schöneberg ein Verkehrsunfall, durch den vier Menschen verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 33-Jähriger gegen 0.20 Uhr die Kleiststraße aus Richtung Wittenbergplatz kommend und bog nach links in die Straße An der Urania ab. Dabei stieß er beim Abbiegevorgang mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der die Kleiststraße in Richtung Wittenbergplatz befuhr. In der Folge prallte der Wagen des 33-Jährigen gegen ein Verkehrsschild, welches beschädigt wurde. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Während die Fahrer unverletzt blieben, erlitten jedoch die Mitfahrenden Verletzungen. Im Auto des Älteren saßen zwei Frauen im Alter von 22 und 32 Jahren. Beide Frauen kamen mit alarmierten Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser, wo ihre Verletzungen, unter anderem ein Nasenbeinbruch bei der Älteren, behandelt wurden. Die Mitfahrer des Jüngeren, 22 und 26 Jahre alt, erlitten Verletzungen, die ambulant in Krankenhäusern versorgt wurden. Der Unfallort blieb bis 4 Uhr für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt.