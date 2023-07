Detonation in Mehrfamilienhaus

Nr. 1311

Gestern Nachmittag ist es in einem Wohnhaus in Kreuzberg zu einer Detonation gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohnende gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie einen Knall und Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Brandesstraße wahrgenommen hatten. Nach ersten Erkenntnissen soll es an einem Heizkörper im Erdgeschoss zu einer Detonation gekommen sein, bei der mehrere Türen und Lampen bis ins vierte Obergeschoss hin beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.