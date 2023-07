Zwei Personen nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 1310

Gestern Nachmittag verstarben ein Mann und eine Frau nach einem Wohnungsbrand in Kreuzberg. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 16.15 Uhr in einer Wohnung im 12. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße aus. Ein 45-jähriger Mann sowie eine 22-jährige Frau sollen sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Balkon der Wohnung befunden haben. Beide Personen hätten versucht, sich durch Sprünge vom Balkon zu retten, erlitten jedoch schwere Verletzungen und verstarben noch vor Ort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.