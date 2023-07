Radfahrerin verletzt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nr. 1309

Gestern Nachmittag ereignete sich in Weißensee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 34-jährige Fahrradfahrerin um kurz nach 16 Uhr den rechten Fahrstreifen der Berliner Allee in Fahrtrichtung Streustraße. Ein Lkw fuhr in gleicher Richtung an ihr vorbei und soll nicht den erforderlichen Seitenabstand zu ihr eingehalten haben. Es kam in der Folge zu einer Berührung, woraufhin die 34-Jährige stürzte und Verletzungen an Kopf, Rumpf und Bein erlitt. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam sie zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.