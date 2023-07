Nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Nr. 1306

In der vergangenen Nacht wurden drei Männer in Neukölln bei einer Auseinandersetzung verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen gerieten die drei Männer im Alter von 29 und zweimal 35 Jahren in der Pannierstraße gegen 22 Uhr in einen Streit. Dabei soll der 29-Jährige einem der beiden 35-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand eine Stichverletzung im Bereich der Brust und dem anderen Mann Schnittverletzungen am Arm zugefügt haben. Die Angegriffenen sollen daraufhin den mutmaßlichen Täter geschlagen und getreten haben. Der 29-Jährige habe erst in Folge dessen den Gegenstand aus der Hand fallen lassen und erlitt eine Platzwunde. Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die die drei verletzten Männer in ein Krankenhaus brachten. Einer der 35-Jährigen und der 29-Jährige wurden stationär aufgenommen. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus soll der 29-Jährige für ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) eingeliefert werden. Die Ermittlungen dauern an.