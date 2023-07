Schussabgabe bei Streit in Wohnung

Nr. 1305

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung, bei der eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Gegen 22.30 Uhr sollen dem derzeitigen Ermittlungsstand nach drei unbekannte Personen in die Wohnung eines 52-jährigen Mannes im Sieversufer eingedrungen sein und ihn unvermittelt mit Reizgas angegriffen haben. Im Verlauf der sich anschließenden Auseinandersetzung soll ein Schuss aus einer Handfeuerwaffe abgefeuert worden sein. Das Geschoss soll durch ein geöffnetes Fenster aus der Wohnung geflogen sein und ein auf der Straße geparktes Fahrzeug beschädigt haben. Die Angreifer seien dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 52-jährige Mann und seine 51-jährige Ehefrau wurden durch das Reizgas verletzt und mussten durch Rettungskräfte ambulant behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City).