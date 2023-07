Festnahme nach Straßenraub

Nr. 1300

Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Straßenräuber im Alter von 14, 17 und 18 Jahren in Marzahn fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll ein 38-jähriger Mann gegen 1 Uhr an der Kreuzung Märkische Allee Ecke Marzahner Promenade von einer männlichen Person nach einer Zigarette gefragt worden sein. Als er die Frage verneinte, bekam er einen Faustschlag in sein Gesicht, durch den er zu Boden ging und sein Bewusstsein verlor. Nachdem er wieder zu Sinnen gekommen war, stellte er fest, dass sein Rucksack samt Geldbörse und Handy fehlte und rief über einen Passanten die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten in Tatortnähe drei tatverdächtige Personen festnehmen. Bei deren Durchsuchung wurde der entwendete Rucksack inklusive Handy und Geldbörse wiedergefunden und konnte dem 38-jährigen Mann zurückgegeben werden. Der Ausgeraubte stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Er erlitt eine Platzwunde und ein Hämatom am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Von den drei mutmaßlichen Räubern wurde der 14-Jährige nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Kindernotdienst übergeben. Der 17-und der 18-Jährige wurden dem Fachkommissariat der Direktion 3 überstellt, welches auch die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat.