Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Nr. 1299

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Mitte fest, der zuvor ein Fahrrad gestohlen haben soll. Zwei Zeuginnen beobachteten den 26-Jährigen gegen 19.45 Uhr, als er sich in der Straße Hinter dem Gießhaus an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte, dieses entwendete und anschließend flüchtete. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten nahmen den jungen Mann im Nahbereich fest. Er kam in einen Polizeigewahrsam und wurde für das ermittelnde Kommissariat des Polizeiabschnitts 57 der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer zurückgegeben.