Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 1298

Am gestrigen Tage kam es in Mitte unmittelbar nach einem Wohnungseinbruch zur Festnahme des Täters. Gegen 14.10 Uhr bemerkte eine Mieterin über eine in ihrer Wohnung verbaute Videoüberwachung, dass eine unbekannte Person durch die Terrassentür in ihre Wohnung im Erdgeschoss eingedrungen war und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Mieterin sprach den Mann danach über eine Sprechanlage an, woraufhin der 23-jährige Einbrecher über die Terrasse aus der Wohnung flüchtete. Am Ort eingetroffene Einsatzkräfte konnten den Mann mitsamt Diebesgut in einem Gebüsch liegend auffinden. Der 23-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zu einem Polizeigewahrsam gebracht und dort für das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.