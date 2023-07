Streit in Bar eskaliert

Nr. 1295

Bei einem Streit in und vor einer Bar in Schöneberg wurden gestern Abend zwei Männer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betrat ein 26-jähriger ehemaliger Mitarbeiter gegen 18.35 Uhr das Lokal in der Bayreuther Straße und nahm sich zwei Shisha-Pfeifen. Als er von einem 28-jährigen Angestellten angesprochen wurde, die Gegenstände wieder herauszugeben, gerieten die beiden darüber in einen Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Dabei soll der der Jüngere den Älteren mit einem Reizstoff und mit einem Messer an den Händen verletzt haben. Während sich die Auseinandersetzung vor die Tür verlagerte, soll sich ein unbekannt gebliebener Gast eingemischt und den 26-Jährigen mit einer Stange auf den Kopf geschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchtete der Gast. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, die sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen zu den gefährlichen Körperverletzungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.