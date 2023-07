Auseinandersetzung vor Imbiss

Nr. 1297

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei nach Grünau zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Imbiss alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen gegen 1.20 Uhr in der Wassersportallee auf drei verletzte Männer. Während zwei jüngere Männer, 20 und 23 Jahre alt, leichtere Verletzungen wie Platzwunden und Hautabschürfungen aufwiesen, wurde bei dem 45-jährigen Beteiligten eine erhebliche Schnittverletzung am Rumpf festgestellt. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Nach den ambulanten Behandlungen der Verletzungen bei den beiden Jüngeren nahmen Einsatzkräfte das Duo fest. Der 45-Jährige wurde notoperiert. Lebensgefahr soll für den Verletzten bestanden haben.

Die Ermittlungen zu den wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen und den Hintergründen des Streits dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt.