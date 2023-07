Festnahme von zwei mutmaßlichen Autodieben

Nr. 1292

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 nahmen in der vergangenen Nacht in Marzahn zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen wurde ein Anwohner gegen 23.30 Uhr durch eine ausgelöste Alarmanlage eines Pkw aufmerksam, der in der Mehrower Allee geparkt worden war. Er beobachtete zwei Männer, die sich an einem Nissan zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Währenddessen löste die Alarmanlage des Nissan erneut aus und die beiden Männer flüchteten in Richtung Lea-Grundig-Straße. Der Zeuge hielt mit den Einsatzkräften der Polizei während ihrer Anfahrt telefonisch Kontakt und konnte ihnen die Fluchtrichtung durchgeben. Die Beamtinnen und Beamten nahmen in der Nähe des Tatortes zwei Männer im Alter von 39 und 44 Jahren fest, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Die Tatverdächtigen stimmten der Durchsuchung des von ihnen genutzten Pkws zu, der unweit des Tatortes geparkt war. Es konnten diverse Werkzeuge zum Öffnen von Pkw-Türen gefunden und mitsamt dem Auto beschlagnahmt werden. Der Nissan, der entwendet werden sollte, wies Spuren eines gewaltsamen Eindringens auf. Er wurde nach der Beweissicherung seinem Halter übergeben. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe wurden einem Kriminalkommissariat der Direktion 3 (Ost) übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.