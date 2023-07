Diebstahl in Hotel – Festnahmen

Nr. 1291

Ein mutmaßlicher Dieb soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten der 21-Jährige und sein 19 Jahre alter mutmaßlicher Komplize gestern Nacht gegen Mitternacht durch einen Seiteneingang ein Hotel in der Andreasstraße in Friedrichshain. Dort sollen sie sich auf noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu verschiedenen Zimmern verschafft und diverse Wertgegenstände schlafender Hotelgäste entwendet haben, darunter auch mehrere Mobiltelefone. Im Zuge der weiteren Ermittlungen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 konnte eines der Handys geortet werden. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen gestern Morgen in einem Hotel am Nollendorfplatz fest. In dem von den jungen Männern genutzten Zimmer fanden die Kräfte umfangreiches mutmaßliches Diebesgut, wie zum Beispiel Rucksäcke, Taschen, Koffer, Geld, Kreditkarten, Sonnenbrillen und weitere Mobiltelefone. Die Ermittlungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände dauern an. Während der jüngere Festgenommene nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde, wurde der 21-Jährige dem Abschnittskommissariat übergeben. Die Ermittlungen, die von dort aus geführt werden, dauern an.