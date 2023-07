Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Nr. 1290

Eine Fußgängerin erlitt gestern Abend in Gesundbrunnen Verletzungen. Derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll eine 14-jährige Fußgängerin gegen 20.30 Uhr die Fahrbahn der Prinzenallee überquert haben, als sie von einem 46-jährigen Autofahrer angefahren wurde, der mit seinem Fahrzeug auf der Prinzenallee in Richtung Osloer Straße unterwegs gewesen sein soll. Durch die Kollision soll die Fußgängerin durch die Luft geschleudert, auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrers geschleudert worden und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen sein. Die 14-Jährige erlitt Verletzungen am Rücken und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.