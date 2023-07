Auseinandersetzung in U-Bahn nach Diebstahl

Nr. 1288

Nachdem ein Unbekannter gestern Abend in Wedding ein Handy aus einem Rucksack gestohlen haben soll, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen diesem und dem Handybesitzer. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 26-Jähriger gegen 20 Uhr an einer Tramhaltestelle an der Osloer Straße, als ein unbekannter Mann den Rucksack des 26-Jährigen öffnete und dessen Handy herausnahm. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und sprachen den Bestohlenen an. Daraufhin versuchte der 26-Jährige zusammen mit den zwei Zeugen, den Mann zu stellen und festzuhalten. Im Zuge dessen soll der Unbekannte sich massiv gegen das Trio gewehrt haben und flüchtete anschließend in den U-Bahnhof Osloer Straße in einen Zug der Linie U 9. Der 26-Jährige folgte ihm. An der U-Bahnstation Nauener Platz versuchte er erneut, den Unbekannten an der Flucht zu hindern und hielt ihn fest. Der mutmaßliche Täter biss ihm daraufhin in den Unterarm und kratzte ihn. Ihm gelang die Flucht mit der Beute. Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.