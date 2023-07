Jugendlicher leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Nr. 1287

In der vergangenen Nacht verletzte ein Jugendlicher in Friedrichshain einen Polizisten bei einem Widerstand. Gegen 2.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Landsberger Allee gerufen, da dort eine Person randalierte und gegen Türen schlug. Der alkoholisierte 16-jährige Tatverdächtige zeigte sich sofort verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der Jugendliche war im Verlauf der Sachverhaltsklärung uneinsichtig, trat provozierend an die Einsatzkräfte heran und rannte mehrfach auf die Fahrbahn, wodurch eine Tram an der Abfahrt gehindert wurde. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde dem Jugendlichen ein Platzverweis erteilt. Anstatt diesem jedoch nachzukommen, schlug der 16-Jährige einem Polizisten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Jugendliche Widerstand, wobei sich der Polizeibeamte an der Hand verletzte. Der 16-Jährige kam im Nachgang für erkennungsdienstliche Maßnahmen und zur Durchführung einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Der verletzte Polizist musste den Dienst vorzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City).