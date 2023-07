Baum stürzt auf fahrendes Auto

Nr. 1286

Gestern Abend kam es in Wartenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 43-Jährige gegen 20 Uhr die Lindenberger Straße in Richtung Dorfstraße, als auf Höhe der Straße Grüne Trift ein Baum infolge eines Unwetters auf die Motorhaube seines Autos stürzte und dieses beschädigte. Der Autofahrer klagte über Kopfschmerzen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr entfernten den Baum von der Fahrbahn. Während der Arbeiten war die Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.