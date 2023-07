Autounfall mit Verletzten

Nr. 1284

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 46-jähriger Mann in einem Pkw gegen 17 Uhr die Brunnenstraße vom Rosenthaler Platz kommend, um nach links in die Invalidenstraße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er auf der Kreuzung Brunnenstraße Ecke Invalidenstraße mit einem entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen zusammen, der die Brunnenstraße in Richtung Rosenthaler Platz befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die 37-jährige Ehefrau und die sieben Jahre alte Tochter des 46-Jährigen verletzt. Sie erlitten ein Knalltrauma, diverse Hämatome und klagten über Schmerzen im Kopf – und Oberkörperbereich. Zeugen leisteten bei den verletzten Personen Erste Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung und brachten Mutter und Tochter anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt werden. Der 46-Jährige blieb unverletzt, ebenso wie sein fünfjähriger Sohn, der mit im Auto saß. Der 29-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. Die am Unfall beteiligten Autos waren danach fahruntauglich. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.