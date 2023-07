Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1283

Gestern Nachmittag kam es in Wedding zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-jähriger Kradfahrer gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit seiner 29-jährigen Beifahrerin die Schulstraße in Richtung Luxemburger Straße befahren haben. In Höhe der Turiner Straße habe der Fahrer eines entgegenkommenden Mietfahrzeugs das herannahende Krad beim Versuch, nach links abzubiegen, übersehen. Es kam zur Kollision. Der unbekannte Fahrer des Wagens habe seine Fahrt kurz unterbrochen, sei dann aber vom Unfallort geflüchtet. Der Motorradfahrer und seine Sozia erlitten schwere Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).