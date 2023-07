Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1281

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 44-jährige Radfahrerin gegen 9.15 Uhr bei für sie grüner Ampel die Fußgängerfurt an der Einmündung Altonaer Straße / Klosterstraße befahren haben. Zeitgleich habe ein 21-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Brunsbütteler Damm unterwegs gewesen sein soll, eine rote Ampel missachtet und sei gegen die Frau gefahren. Die Frau erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Halswirbelsäule und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 2,63 Promille. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Klosterstraße wurde ab der Seeburger Straße bis zur Sedanstraße komplett in Fahrtrichtung Rathaus Spandau gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).