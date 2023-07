Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1279

Gestern Nachmittag kam es in Adlershof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer die Köpenicker Straße in Richtung des Ernst-Ruska-Ufers. Beim Linksabbiegen in die dortige Kleingartenkolonie fuhr der Pkw-Fahrer einen 60-jährigen Radfahrer an, der auf dem Gehweg der Köpenicker Straße in Richtung des Adlergestells unterwegs war. Der Radfahrer stürzte in Folge des Unfalls und verletzte sich am Kopf sowie am Rumpf. Zur weiteren Behandlung wurde der Radfahrer stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.