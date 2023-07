Nr. 1278

Am gestrigen Tage kam es in Lichtenberg zur Störung der Totenruhe auf einem Friedhof. Gegen 8 Uhr wurde auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in der Gudrunstraße festgestellt, dass durch Unbekannte das Grab einer verstorbenen Transfrau mittels Feuerwehr-Absperrband umwickelt und ein Aufkleber mit einem Warnsymbol angebracht worden war. Durch Polizeikräfte wurden die Gegenstände entfernt und als Beweismittel sichergestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.