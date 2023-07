Nach homophoben Äußerungen T-Shirt zerrissen und gewürgt

Nr. 1277

Gestern Mittag wurde in Schöneberg ein 30-Jähriger von einem Mann angegriffen, der sich zuvor homophob geäußert haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand soll es gegen 13 Uhr am U-Bahnhof Yorckstraße zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Zuvor soll der Unbekannte in der U-Bahn der Linie 7 in Fahrtrichtung Rathaus Spandau lautstark telefoniert und sich in dem Telefonat homophob gegenüber den Teilnehmenden des Christopher Street Days geäußert haben. Als die U-Bahn im Bahnhof Yorckstraße eingefahren sei und sich die Türen öffneten, sei der 30-Jährige durch den Mann am Ausstieg gehindert worden. Der 30-Jährige habe den Unbekannten gebeten, ihn aussteigen zu lassen. Daraufhin habe der Angreifer ihn an seinem T-Shirt aus dem Waggon auf den Bahnsteig gezogen und ihn an seinem Hals gepackt. Der Attackierte erlitt Schmerzen im Bereich des Halses und an einem Arm. Sein T-Shirt sei durch den Angriff zerrissen worden. Passanten seien auf die Situation aufmerksam geworden und hätten schlichtend eingegriffen. Der Angreifer habe nun von dem 30-Jährigen abgelassen und sei Richtung Ausgang gegangen. Der Polizei wurde der Sachverhalt am Abend über die Internetwache angezeigt. Die noch andauernden Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.