Homophob beleidigt und bespuckt

Nr. 1276

In Alt-Hohenschönhausen wurden gestern Abend eine 23- und 34-jährige Frau und eine 19-jährige Transfrau, die zuvor am Christopher Street Day teilgenommen hatten, homophob beleidigt und teilweise angespuckt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen und Aussagen waren die drei bunt gekleideten Personen gegen 21.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße, als ihnen fünf bis sechs Jugendliche aufgefallen seien, die sie nachgemacht und angestarrt hätten. Außerdem sollen die Jugendlichen sie gefilmt haben. Beim Verlassen des Geschäftes seien sie von der Gruppe zunächst verfolgt und dann angegangen worden. Alle drei sollen von den Jugendlichen homophob beleidigt, die 23- und 34-Jährige obendrein im Gesicht angespuckt worden sein. Die Tatverdächtigen konnten noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 flüchten. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen wegen Beleidigungen mit homophobem Hintergrund und Körperverletzungen.