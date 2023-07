Jugendliche ausgeraubt und auf diese uriniert

Nr. 1275

Nach einem Raub im Ortsteil Prenzlauer Berg mussten ein angegriffener 15- und 16-Jähriger in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei Funkwagen der Polizeiabschnitte 15 und 18 wurden gegen 1.40 Uhr zum Helmholtzplatz alarmiert, von wo ein Raubüberfall gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen und Befragungen der beiden Jugendlichen und eines weiteren 16-Jährigen, der sie begleitete, zufolge, wurden diese auf dem Platz von einer etwa achtköpfigen Gruppe Jugendlicher aufgefordert, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem einer der Angesprochenen die Aufforderung verneint und sich mit seinen Begleitern entfernt hatte, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein und sofort damit begonnen haben, den 15- und einen der 16-Jährigen zu attackieren. Den Jüngeren sollen die Unbekannten durch Faustschläge zu Boden gebracht und ihm wiederholt gegen den Oberkörper und Kopf getreten haben. Dann hätten sie ihm Wertgegenstände abgenommen. Der attackierte 16-Jährige gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass er ebenfalls zu Boden geschlagen und dort getreten sowie mit einem Messer bedroht wurde. Seinen Schilderungen zufolge sollen die Tatverdächtigen mehrere seiner Wertgegenstände entwendet und dann auf den 15-Jährigen und ihn uriniert haben, bevor sie flüchteten. Beide kamen zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige erlitt bei dem Übergriff eine Platzwunde am Kopf und ein Hämatom an einem Arm, der 16-Jährige klagte über Hörverlust in einem Ohr. Der zweite 16-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsabsuche stellten die Einsatzkräfte einen 16- und 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Der 17-Jährige hatte Blutspuren an einem Schuh und seiner Jacke. Die Kleidung der Jugendlichen wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).