Brandstiftung auf Gewerbehof

Nr. 1273

In der vergangenen Nacht wurden in Reinickendorf mehrere Plastiktonnen in Brand gesetzt. Gegen 2.30 Uhr stellten Passanten in der Gotthardstraße auf einem Gewerbehof der Berliner Stadtreinigungsbetriebe ein Feuer fest und alarmierten Rettungskräfte. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand auf dem Hof des dortigen Geländes. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden durch den Brand mehrere Tausend neue Kunststoffmülltonnen, die dort zur Auslieferung gelagert und zum Teil ineinander gestapelt waren, beschädigt. Das Feuer beschädigte auch die Fassade eines leerstehenden Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Eine Fachdienststelle für Branddelikte des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.