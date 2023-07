Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt – Beteiligter flüchtet

Nr. 1271

Gestern Nachmittag erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen habe die 69-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Motzstraße in Richtung Martin-Luther-Straße befahren und soll auf Höhe der Martin-Luther-Straße die für sie rote Ampel missachtet haben. Als ein bislang unbekannter Audi-Fahrer zeitgleich mit seinem Wagen von der Martin-Luther-Straße in den Kreuzungsbereich bei Grün Richtung Fuggerstraße gefahren sei, kam es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die 69-Jährige zu Boden stürzte und sich Kopfverletzungen und eine offene Fraktur an einem Arm zuzog. Der Autofahrer soll seinen Weg unerkannt in Richtung Wittenbergplatz fortgesetzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu dem flüchtenden Autofahrer, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).