Fahrradfahrer nach Sturz verstorben

Nr. 1261

Gestern Abend ist ein Radfahrer nach einem Sturz von einem Fahrrad seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Friedrichshain erlegen. Der Unfall ereignete sich bereits am 17. Juli 2023 in Kreuzberg. Laut Ermittlungen befuhr der 62-jährige Mann gegen 12 Uhr den Fahrradstreifen der Kottbusser Straße in Richtung Kottbusser Brücke. Beim Wechsel über den Bordstein auf den Gehweg stürzte der Mann und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo man ihn sofort notoperierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 62-Jährige auf einer Probefahrt mit dem Fahrrad. Da von einem Alleinunfall ausgegangen wird, ist das Rad dem Inhaber des Fahrradladens zurückgegeben worden. Am Fahrrad entstanden leichte Schäden am Lenker und an der vorderen Radgabel. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.