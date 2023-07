Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Nr. 1260

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin ereignete sich gestern Abend in Johannisthal. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto und eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad die Michael-Brückner-Straße in Richtung Adlergestell. In Höhe einer Auffahrt zu einem Schnellrestaurant mussten der 22-Jährige und die hinter ihm befindliche Motorradfahrerin verkehrsbedingt warten. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Auto ebenfalls die Michael-Brückner-Straße in Richtung Adlergestell und habe den Fahrstreifen wechseln wollen. Hierbei kollidierte sie mit der wartenden Motorradfahrerin und schob das Motorrad auf das Auto des 22-Jährigen. Die Motorradfahrerin erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Bei dem Autofahrer war eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.