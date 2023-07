Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1258

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll die 56-jährige Fahrerin einer Kombilimousine gegen 18.30 Uhr die Quedlinburger Straße in Fahrtrichtung Zerbster Straße befahren haben, als unmittelbar hinter der dortigen Bushaltestelle ein siebenjähriges Mädchen die Fahrbahn betrat. Das Kind wurde durch den Außenspiegel des Wagens getroffen und prallte auf dem Bordstein auf. Es erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie einen Unterarmbruch und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Quedlinburger Straße war zwischen Louis-Lewin-Straße und Schönburger Straße bis etwa 21.45 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.