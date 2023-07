Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Nr. 1257

Gestern Nachmittag kam es in Konradshöhe zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen soll ein Einsatzwagen der Polizei Berlin ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten gegen 14.35 Uhr den Falkenplatz in Richtung Falkenhorststraße befahren haben, als ein 17-jähriger Radfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Es kam zur Kollision. Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 56-jähriger Polizeibeamter zog sich ebenfalls Verletzungen zu und trat vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.