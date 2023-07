Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1253

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer im Ortsteil Baumschulenweg bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto verletzt. Gegen 18.15 Uhr befuhr der 51-jährige Kradfahrer die Neue Späthstraße in Richtung Baumschulenstraße. Auf der Anna-Nemitz-Brücke kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 22-jährigen Fahrzeugführers, der von der BAB 113 kommend nach links in die Neue Späthstraße in Richtung Blaschkoallee abbog. Der 51-Jährige stürzte in Folge des Aufpralls und rutschte mit seinem Motorrad mehrere Meter über die Straße, bevor er auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Rettungsdienst brachte den Kradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer die Brücke regulär bei grünem Ampellicht überquert haben. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.