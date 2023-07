Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Nr. 1252

Im Ortsteil Falkenhagener Feld wurden in der vergangenen Nacht drei geparkte Autos durch ein Feuer beschädigt. Gegen 1.15 Uhr hörte ein Anwohner der Stadtrandstraße Knallgeräusche und bemerkte wenig später Flammen an einem am Straßenrand stehenden Mercedes. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Zwei vor und hinter dem Wagen geparkte Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.