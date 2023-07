Körperverletzungen und Widerstände

Nr. 1250

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu Körperverletzungen und Widerstandshandlungen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 17.45 Uhr wurden Einsatzkräfte auf eine Schlägerei zwischen drei 20-Jährigen vor einem Casino auf dem Gehweg der Straße Hasenheide aufmerksam. Beim Erblicken der Polizeikräfte flüchtete eine der Personen, die anderen beiden schlugen unvermittelt in Richtung der Beamten. Bei der anschließenden Festnahme der beiden 20-Jährigen wurde eine Polizistin an der Hand verletzt, konnte aber im Dienst verbleiben. Einsatzkräfte in zivil verfolgten den dritten Beteiligten der Schlägerei, der bei seiner Flucht einen unbeteiligten Radfahrer umstieß. Der 43-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Im weiteren Verlauf der Flucht, stürzte der 20-jährige Flüchtende, blieb auf der Fahrbahn liegen und leistete dann erneut Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt und mussten von Dienst abtreten. Der 20-jährige Angreifer kam in einen Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach einer Blutentnahme für das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die beiden anderen Beteiligten konnten nach einer Identitätsfeststellung ihren Weg fortsetzen.